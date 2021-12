Imagem de Nossa Senhora Aparecida percorre ruas de Salvador no próximo domingo

Diversos bairros de Salvador, entre Imbuí e Bonfim, recebem no próximo domingo, 21, a visita da imagem de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. A peregrinação, realizada pelo Grupo de Oração Terço dos Homens (GOTH’s), terá início às 8h, no Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida (Imbuí) e seguirá até a Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim.

A atividade faz parte das súplicas dos fiéis católicos pelo fim da pandemia do novo coronavírus. Ao longo de todo o trajeto, os membros do GOTH’s farão orações, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Segundo a assessoria da Arquidiocese de Salvador, a carreata terá um número reduzido de veículos, já organizados.

Saindo do Imbuí, será feito o seguinte percurso: Avenida Paralela, Avenida Luís Eduardo Magalhães, Avenida San Martin, Largo do Tanque, viaduto dos Motoristas, Caminho de Areia, Largo do Papagaio, Bonfim. Na volta, os fiéis sairão do Bonfim e percorrerão a Avenida Dendezeiros, Largo de Mora, Calçada, Avenida Jequitaia, Comércio, Avenida Contorno, Campo Grande, Dique do Tororó, Avenida Bonocô, LIP, Avenida Paralela, Imbuí.

adblock ativo