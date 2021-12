Iluminação saúda 70 anos da ONU

Desde a quarta-feira, 21, quem passa pelo Complexo Viário do Imbuí pode observar que todas as lâmpadas estão especialmente acesas, em azul, para homenagear o aniversário de 70 anos da Organização das Nações Unidas (ONU).

A iniciativa faz parte da campanha Iluminando o Mundo com o Azul da ONU, na qual monumentos históricos e grandes edificações ao redor do mundo recebem a mesma cor.

Na capital baiana, os viadutos ficam azulados à noite até a próxima segunda-feira e, no dia do aniversário da organização, amanhã, também vão estar com a mesma cor o Farol da Barra, a Arena Fonte Nova e o Elevador Lacerda.

Outras cidades

Além de Salvador, também foram escolhidas as cidades de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro para participar da campanha, que reúne cerca de 50 países e mais de 160 monumentos emblemáticos. Entre eles, o Empire State Building, em Nova Iorque; a Torre de Pisa, na Itália; a Casa da Ópera de Sydney, na Austrália; e as Pirâmides de Gizé, no Egito.

No estado, a ação é coordenada pelo Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores na Bahia (Erebahia), com apoio do governo estadual, prefeitura de Salvador e a Marinha do Brasil.

Segundo o chefe do Erebahia, Adré Misi, a ideia da campanha é chamar a atenção das pessoas para a importância da organização. "Conscientizar os povos sobre a importância da atuação da ONU, promovendo os ideais que inspiraram sua criação - a busca pela paz e segurança internacional, a cooperação para o desenvolvimento econômico e social, e a promoção dos direitos humanos".

O Brasil está entre os 51 Estados-membros fundadores da ONU, que assinaram a carta em junho de 1945. Atualmente apoia as campanhas e projetos e participa ativamente da elaboração de iniciativas que promovam os ideais da Organização das Nações Unidas. Somente este ano, o País fez parte da elaboração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que terminou em setembro, e em dezembro participa da Convenção sobre Mudança do Clima, em Paris.

