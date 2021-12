Iluminação natalina começa a ser desmontada em Salvador

A iluminação natalina de Salvador começou a ser desmontada nesta quinta-feira, 7, após 38 dias de funcionamento. As lâmpadas e objetos decorativos que alegraram o natal serão retirados até a próxima segunda-feira, 11, pelos profissionais da Diretoria de Iluminação Pública (Dsip), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Apenas a parte central da Vila da Esperança, no Campo Grande, que inclui a catedral e a árvore do caboclo, terá um prazo maior – de até 20 dias – para ser desmontada. A previsão é que a Praça 2 de Julho seja reaberta na próxima segunda-feira e que sejam isoladas as partes que ainda estiverem sendo desmontadas.

No Campo Grande, mais de 1,7 milhão de lâmpadas foram espalhadas por toda a praça. A grande atração do local, que nesta edição foi batizado de Vila da Esperança, foi o túnel de luz sincronizado com canções natalinas, todo em LED, com 310 metros – um dos maiores do mundo neste gênero. Na praça, a árvore de natal também chamou a atenção, com seus 22 metros de altura.

A iluminação natalina também esteve presente em diversos pontos da cidade. As peças foram vistas em locais como o Dique do Tororó, Baixa dos Sapateiros, Bonfim, Caminho de Areia, Rio Vermelho, Praça Municipal, avenidas Centenário e Afrânio Peixoto (Suburbana) e prédios como a Câmara de Vereadores, o Palácio Thomé de Souza e as Obras Sociais Irmã Dulce.

