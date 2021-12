Iluminação enfeita e reforça clima natalino

Em Salvador, há 12 espaços públicos decorados com iluminação especial e presépios para receber a população. Além das tradicionais áreas que são enfeitadas com símbolos natalinos, outros pontos passaram a integrar o roteiro de decoração.

A Praça Dois de Julho, no Campo Grande, a Avenida Sete de Setembro e o Dique de Tororó, são locais que já recebem as estruturas típicas do período.

O investimento total, segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, foi de R$ 3,5 milhões. Esse montante foi aplicado na instalação de 5 mil cordões e 100 projetores em LED, 500 peças para postes, 80 projetores em árvores, sete cenários ilustrativos e mais de dez árvores de seis metros de altura. As luzes funcionam das 17h às 5h.

Árvore foi instalada entre os orixás no Dique do Tororó

Temática

O cenário das luzes natalinas deste ano, de acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, ganhou um tom mais leve, com tonalidades em branco, âmbar e dourado.

Outra novidade é que a decoração de Natal chegou, aos moradores dos locais como a região da Cidade Baixa, na Praça de Irmã Dulce, localizada no Largo de Roma.

Quem mora no subúrbio ferroviário, também, terá acesso aos espaços. No bairro de Periperi, há iluminação natalina, localizada no bairro de mesmo nome da praça. Os bairros de Castelo Branco, Largo do Tanque e Imbuí também serão contemplados com a decoração.

Praça Irmã Dulce, Largo de Roma, recebeu anjos e árvore

Democratização

Sobre a ampliação dos espaços natalinos, o diretor de iluminação pública da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Júnior Magalhães, acredita que a novidade irá democratizar o acesso ao entrenimento.

Nessa lógica, a prefeitura transferiu a “Casa do Papai Noel” para o Parque da Cidade. O espaço funciona até o próximo dia 25, das 16h às 20h, e a entrada é gratuita.

Com investimento de R$ 153 mil, a Casa possui 32 m² e a atração conta com 1,5 mil microlâmpadas em LED. “Até ano passado, esse espaço ficava no Centro da cidade. A ideia da mudança foi democratizar e atrair o público”, disse Júnior.

No mesmo local, as famílias podem curtir a Vila Infantil, destinado às crianças que desejam escrever cartinhas para Papai Noel

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

