Iluminação de Natal é inaugurada no Centro

A decoração temática da capital baiana foi inaugurada nesta sexta-feira, 6, pelo prefeito ACM Neto, na praça Dois de Julho (Campo Grande), às 18h30.



Este ano, os painéis luminosos são 40% maiores que os do ano passado, e são de tecnologia LED, cuja economia de consumo de energia chega a 40%, segundo Helder Sampaio, diretor de iluminação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).



Luzes foram instaladas em ruas do Centro, da Península Itapagipana, do subúrbio ferroviário e de Cajazeiras. As ilhas também já foram enfeitadas com as estruturas luminosas.



Segundo Helder Sampaio, o número de bairros iluminados foi ampliado, mas ele não especificou a quantidade. Receberam a decoração natalina, Humaitá (no Bonfim), Suburbana, Baixa do Fiscal, Lobato, Plataforma, Terezinha, Periperi, Coutos, Paripe, avenida Porto dos Mastros (na Ribeira), largo do Papagaio, praça da Revolução, rótula da feirinha (em Cajazeiras), Lapinha, largo da Boa Viagem, praça Dodô e Osmar (Ribeira). As ilhas contempladas foram Bom Jesus, Paramana e a de Maré.



No Centro, foram iluminadas as praças do Campo Grande, Castro Alves e Municipal, avenida Sete de setembro, ruas da Misericórdia e Chile. Além do Cristo (na Barra), Dique do Tororó, avenidas Centenário, Manoel Dias (Pituba) e ACM (Itaigara) e o Imbuí.



De acordo com a Semop, a Baixa dos Sapateiros ainda não teve a iluminação instalada devido às obras que ocorreram na região, mas deve ser implantada na próxima segunda-feira.



Árvores de Natal com até 15 metros de altura também ajudam a compor o cenário. Em toda a cidade, foram instaladas 12 unidades de cinco metros; 12 de seis metros e 2 de 15 metros.



"Acredito que essa seja a iluminação mais bonita de todos os tempos", disse a secretária Rosemma Maluf, que também participou da inauguração ontem.



Residências

Em várias ruas da cidade, os moradores também já exibem iluminação típica nas fachadas das casas.

Shirlei Rezende, 50, segue fielmente a tradição. Ela costuma armar a árvore no dia 30 de novembro, como manda a liturgia. "Eu adoro a iluminação dessa época e faço questão de decorar a casa com pisca-piscas", conta.

Shirlei aprendeu a gostar ainda mais das luzes após morar por quatro anos nos Estados Unidos. "Fazíamos concurso para escolher a casa mais iluminada. O Natal lá é lindo", lembra.

Tradição



Segundo Consuelo Pondé, presidente do Instituto de Geografia e História da Bahia, símbolos como a árvore natalina, o pisca-pisca, a bola de Natal e a guirlanda são influências dos Estados Unidos, adotadas após a Segunda Guerra mundial.



"Os baianos e os brasileiros sempre gostaram de imitar os norte-americanos, o que proporcionou a introdução de um modismo muito grande durante a celebração do Natal", conta.

Conforme a especialista, o elemento que fazia parte da celebração no Brasil no início do século XX era o presépio, porque representava o nascimento de Jesus Cristo.



"Acho que o sentido religioso do Natal se perdeu devido ao apelo comercial. Os filhos, muitas vezes, exigem presentes que os pais não têm condição de dar e cada vez mais são incorporados elementos importados na nossa cultura", constata.

adblock ativo