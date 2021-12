Ilhéus: motorista perde o controle da direção e carro cai no mar

Um motorista que trafegava pela avenida Dois de Julho, na cidade de Ilhéus, perdeu o controle da direção e acabou caindo no mar da praia do Cristo. O acidente aconteceu na tarde deste domingo, 19, e a identidade da vítima não foi revelada.

Segundo informações do Site Ilhéus 24h, o condutor estava no carro com três adolescentes, quando o veículo despencou de uma altura de aproximadamente três metros. Os ocupantes não ficaram feridos. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o motorista já havia saído.

Ainda conforme o site, um pescador que tentou ajudar sofreu um corte profundo na perna e precisou ser levado para um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

adblock ativo