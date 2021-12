Ilha de Maré recebe serviços gratuitos essa semana

A população da Ilha de Maré, na Baía de Todos-os-Santos, ganhará serviços gratuitos entre os dias 5 e 8 de novembro. A comunidade fará parte da Ação Cívico-Social (Aciso) da Marinha do Brasil. Os interessados em ingressar na Marinha terão ainda informações sobre como ser selecionado, sinalização náutica e serviço de legalização e registro de embarcações.

Na área de saúde, estarão disponíveis consultas médicas, exames, atendimentos odontológicos, serviços de prótese dentária, higiene oral e fisioterapia, além de palestras sobre prevenção de doenças e orientação nutricional. Nas outras, haverá corte de cabelo e atendimento religioso e social.

A Aciso funcionará entre os dias 5 e 7 de novembro, das 8h às 16h, e no dia 8 de novembro até as 11h30, na localidade do Botelho. A perspectiva é realizar 1.000 atendimentos diários. Não foram divulgados os documentos necessários para participar.

A ação será realizada pelo Comando do 2º Distrito Naval e suas organizações militares subordinadas, em parceria com a Braskem e Prefeitura Municipal de Salvador. Além do apoio do Tribunal de Justiça da Bahia e da Secretaria de Segurança Pública do estado.

Os dois apoiadores levarão, respectivamente, um Balcão de Justiça e Cidadania, destinado à orientação jurídica e mediação para pequenas causas, e um posto para emissão de documentos de identidade. Já pela prefeitura, serão distribuídos medicamentos e vacinação.

