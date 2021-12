Ilha de Maré e sete bairros de Salvador têm combate intensificado contra o Aedes

Ilha de maré e mais seis bairros de Salvador vão ter o combate contra o mosquito Aedes aegypti internsificado até esta sexta-feira, 3. A ação, promovida pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), vai abranger além da ilha, Piatã, Stella Maris, Praia do Flamengo, Ribeira, Uruguai e Bonfim.

Na quinta, 2, será feito, em Ilha de Maré, o monitoramento dos focos do mosquito em mais de 140 imóveis, no posto de saúde e na escola municipal da localidade.

Em paralelo, agentes de endemias vão fazer mutirão de limpeza no conjunto Petromar, em Stella Maris. Serão usados três carros de aplicação do inseticida UBV Costal, que vai percorrer os locais escolhidos, além de inspeção em repartições públicas da região como o Abrigo Municipal São Pedro e o Centro de Atendimento Psicossocial (Caps).

Mais de 70 condomínios e mais de cinco mil imóveis serão visitados no Distrito Sanitário de Itapuã para inspeção e orientação. Os carros de som estarão nas ruas chamando atenção da população.

Cidade Baixa

Na sexta-feira, 3, os bairros da Ribeira, Uruguai e Bonfim vão receber os agentes de endemias. Serão realizadas inspeções em mais de 300 imóveis e um carro vai circular com UBV Costal nas localidades.

No mesmo dia um mutirão de limpeza será feito no Hospital de Custódia e Tratamento, na Baixa do Fiscal.

