Ilha de Bom Jesus fica sem energia nesta quarta-feira

Por conta da realização de serviços no sistema elétrico da Ilha de Bom Jesus dos Passos, em Salvador, a Coelba interrompe fornecimento de energia quarta-feira, 17, das 9h às 15h, nas ruas do Fogo, do Nordeste, da Praça, da Igreja e na Praça Comendador Neiva, localizadas no centro da Ilha.

Os serviços realizados pela empresa vão ampliar o sistema para antender obras de saneamento na região. De acordo com informações da Coelba, os reparos nas instalações ou equipamentos elétricos internos devem ser feitos com a chave geral desligada e os aparelhos retirados das tomadas, mesmo durante o período de interrupção do fornecimento.

