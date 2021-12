Ilê provome comemoração no dia da criança

Em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado nesta sexta-feira, 12, o Ilê Ayê promove a 14ª edição do Festival Erê. A ação acontece na sede do Ilê, no Curuzu, Liberdade, das 10 às 18 horas, e oferece à população local e de outros bairros atividades lúdicas, esportivas, culturais e artísticas.

De acordo com o diretor do Ilê e um dos coordenadores do evento, Vivaldo Benvindo, a média anual de participantes do festival é de duas mil pessoas, entre todas as faixas etárias. "Nosso objetivo é proporcionar um dia de lazer a todos, tanto crianças como adultos, já que a maioria deles não tem este tipo de atividades todos os dias", ressaltou.

Além de atividades esportivas como o torneio de futebol, as crianças participaram ainda de atividades musicais, de teatro e puderam também praticar rapel, atividade oferecida pelo Corpo de Bombeiros.

Departamento Estadual de Trânsito (Detran), que participou pela terceira vez do evento, levou às crianças atividades lúdicas relacionadas à educação no trânsito. Além disso, o órgão montou, no local do evento, uma mini-pista sinalizada onde as crianças se tornam "motoristas" e aprendem como se deve comportar no trânsito. O Detran distribuiu aos participantes material educativo e brindes.

"Acho o festival bem divertido e meus filhos adoram", conta a empregada doméstica Marinice dos Santos, que levou seus três filhos ao evento. "Dois deles tocam na banda. Vê-los tocar é a parte que eu mais gosto", disse. A pequena Dandara Silva, 8, preferiu divertir-se com suas amiguinhas no local do evento. "Hoje eu vou tentar aproveitar todos os brinquedos. Minha atividade favorita é a dança e não vejo a hora de dançar hoje. Quero ser famosa", afirmou, pulando no salão do evento.

O Festival Erê tem patrocínio da Petrobras e tem apoio de órgãos como o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar da Bahia (PM) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran), que ofereceram atividades aos participantes do evento.

