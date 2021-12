Ilê Aiyê promove oficinas para candidatas a Deusa do Ébano

A candidata norte-americana que disputa com mais 15 finalistas a coroa de Deusa do Ébano 2018, no concurso do bloco afro Ilê Aiyê, desembarcou nesta sexta-feira, 5, em Salvador, para participar das oficinas que antecedem a Noite da Beleza Negra, marcada para o próximo dia 20.

Embora não domine ao pé da letra a língua portuguesa, Shereland Oneal, 35 anos, natural da Pensilvânia (EUA), consegue compreender os brasileiros.

Durante a oficina de teatro ministrada pelo ator Sulivã Bispo – do coletivo Frases de Mainha –, na sede da entidade, no Curuzu, a concorrente arriscou o português para participar das dinâmicas realizadas.

"As meninas têm um potencial gigantesco. Me surpreendi quando vi uma norte-americana no meio delas. A gente percebe a junção das culturas. Ter ela aqui no nosso meio é bacana e é muito importante", afirma Sulivã.

Promovida, no ano passado, para exercer a função de co-líder do grupo de percussão de estilo brasileiro "Timbeleza", a norte americana diz, orgulhosa, que seu grupo é "a única batucada em Pittsburgh [cidade do estado americano da Pensilvânia]".

Shereland conta que conheceu o Ilê após passar uma temporada em Salvador para conhecer a cultura. A intenção era ficar por uma semana e, acabou ficando duas a mais. "Assisti ao desfile do Ilê quando minha batucada passou pelo Brasil para estudar música brasileira e fiquei encantada".

Ela lembra que a primeira vez que viu uma Deusa do Ébano [Larissa Oliveira-Deusa do Ébano 2016], não conteve as lágrimas. "Ela era forte, alta, elegante, graciosa, e eu me vi nela. Chorei porque sua beleza era o mesmo tipo de beleza que eu tenho. Foi um alívio vê-la sendo celebrada por esses traços. Por muitas décadas nos Estados Unidos, não fui considerada bonita. Eu era estranha. Achavam minha pele muito escura. Meus braços e pernas muito grandes", pontuou.

Sobre a participação da candidata internacional, o fundador do Ilê Aiyê, Antônio Carlos dos Santos, conhecido como Vovô, acredita "que a presença da concorrente de outro país, possibilite uma visibilidade ainda maior para a festa, além de atrair novos parceiros para o evento".

Participando pela terceira vez, a arte educadora Milena Sampaio Nascimento, 33, moradora do Cabula, já foi princesa, em 2015, e ficou entre as 15 finalistas no ano passado. "É o desejo de uma mulher negra, que vem amadurecendo e sente que tem o potencial de representar a instituição. É uma experiência maravilhosa e continuo lutando pela coroa de Deusa do Ébano".

A persistência e o preparo não eram tão comuns nos primeiros anos do concurso. "Hoje elas se produzem, se preparam. A ideia é exatamente essa: resgatar a beleza da mulher negra. Esse concurso viabilizou a valorização da estética negra e da auto estima das mulheres", explica Vovô.

Agenda

Na próxima terça-feira, acontece um bate papo com Deusas do Ébano das edições anteriores com mediação da jornalista e influenciadora digital Maíra Azevedo, mais conhecida como Tia Má. No mesmo dia ocorrerá oficina com Edilene Alves (Deusa do Ébano 2009) e, no dia 15, com o Grupo de Estudos em Dança das Rainhas dos Blocos Afros (Gedar).

*Sob a supervisãoda editora Meire Oliveira

