III Treino Solidário dos Amigos alia esporte e solidariedade nas férias

Abriu as inscrições para a 3ª edição do Treino Solidário dos Amigos, que acontece no dia 27 de janeiro, na orla de Salvador. A proposta é incentivar a prática de atividades físicas e a doação de alimentos.

O treino vai reunir pessoas que fazem caminhadas e corredores profissionais e amadores. Na programação, está incluso um café da manhã, sorteio de brindes e apresentação da Banda Jahway.

O percurso para quem praticar caminhadas é de 3 km e, para corredores, de 5 e 10 km. As inscrições podem fazer pelo site.

O valor é 1º lote: R$ 35 mais 2kg de alimentos não perecível (até dia 10/01), 2º lote: R$ 40 mais 2kg de alimentos não perecível (até dia 20/01).

