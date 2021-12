III Simposio de Uro-oncologia da Bahia debate a evolução do tratamento de tumores

As vésperas do novembro azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata, o III Simpósio de Uro-oncologia da Bahia reunir urologistas e oncologistas de várias partes do Brasil para debater os avanços no tratamento dos tumores de próstata, bexiga e rim. O evento acontecerá entre os dia 26 e 27 de outubro no Wish Hotel da Bahia, em Salvador.

Durante o encontro serão apresentados técnicas recentes e novos medicamentos utilizados no tratamento de pacientes uro-oncologicos. Tais novidades têm o objetivo de reduzir os riscos de complicações, aumentar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Além disso, o encontro discutirá os avanços da cirurgia robótica minimamente invasiva, seus benefícios e limites da vigilância ativa quando o risco para pacientes acometidos de câncer de próstata é classificado como baixo ou baixíssimo. A técnica já é utilizada na utilizada na Europa, no Canadá e nos Estamos Unidos.

