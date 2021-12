Igrejas do Carmo, Boqueirão e Sto.Antônio ganham iluminação

As igrejas do Carmo, Nossa Senhora do Boqueirão, na ladeira de mesmo nome, e de Santo Antônio Além do Carmo, no largo do Forte de Santo Antônio, ganharam nesta quinta-feira, 19, uma iluminação cenotécnica para as fachadas.



O governador Jaques Wagner entregou a segunda etapa do projeto de iluminação cênica de monumentos do Centro Histórico de Salvador (CHS), na presença do arcebispo primaz do Brasil, dom Murilo Krieger.



O evento aconteceu na Igreja do Carmo, de onde o governador partiu com comitiva para o Boqueirão e para o Santo Antônio, para conferir a iluminação das outras duas igrejas.



De acordo com o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), o investimento é de R$ 1,13 milhão, com recursos exclusivos do tesouro estadual, e os serviços duraram quatro meses.



A execução do projeto de iluminação é da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-BA), por meio do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac). Os órgãos também foram responsáveis pela primeira etapa do projeto iluminotécnico de monumentos no Centro Histórico de Salvador.



O planejamento da ação foi da Diretoria do Centro Antigo de Salvador (Dircas), da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder) e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur).



Primeira etapa



A primeira etapa de iluminação cenotécnica foi entregue pelo governador Jaques Wagner em dezembro do ano passado. A etapa beneficiou cinco monumentos no Terreiro de Jesus e no largo da Cruz de São Francisco, também sob execução da Secult-BA/Ipac.



Foram iluminadas a Catedral Basílica (179 luminárias), Faculdade de Medicina - a primeira do Brasil - (87 luminárias), as igrejas de São Domingos (69), de São Pedro dos Clérigos (65) e a de São Francisco - famosa por ter cobertura interna com lâminas de ouro - (199 luminárias).



Um gasto de R$ 8 milhões está previsto para todo o projeto de iluminação cenotécnica do Centro Histórico de Salvador. Ao todo, 22 monumentos serão beneficiados.

