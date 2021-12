Igrejas, creches, escolas e shoppings vacinarão contra pólio no sábado

Igrejas, creches, escolas e até shopping centers receberão, no próximo sábado, um batalhão de profissionais de saúde, equipados com 200 mil doses da famosa "gotinha". O objetivo é imunizar o maior número possível de crianças com menos de 5 anos, na data considerada Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite.

Somente em Salvador, a Secretaria Municipal da Saúde espera imunizar, ao menos, 164.961 crianças. O número equivale a 95% do total (173.644 ) de meninos e meninas nessa faixa etária (com até 4 anos, 11 meses e 29 dias) que vivem na capital baiana. No sábado, serão 358 postos fixos e 73 postos onde 4,6 mil profissionais de saúde distribuirão as duas gotinhas.

A coordenadora municipal do setor de imunização, Ana Rita Vasconcelos, destacou que mesmo crianças que estão com a cartela de vacinação completa devem procurar os postos durante a campanha: “Funciona como uma espécie de dose extra, que vai assegurar a proteção, por isso todas devem tomar”.

Apenas se a criança apresentar febre alta ou algum tipo de doença aguda que os pais devem adiar a vacinação, indicou. “Vale lembrar que teremos Copa do Mundo e outros eventos, quando pessoas de todo o mundo, inclusive de países onde ainda há a doença, estarão circulando pela cidade”, enfatiza Ana Rita.



>> Confira a lista completa de postos de saúde com vacina contra a poliomielite

Erradicação - A primeira etapa da campanha, lançada nesta quarta, 13, em Brasília, pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, vai até 6 de julho. Mas, no sábado, os esforços serão concentrados. “Quero reforçar a convocação a todas as famílias

e agradecer às parcerias com escolas, organizações religiosas e shopping centers. Isso permite que as nossas crianças tenham a possibilidade de estar mais protegidas e mais rapidamente”, disse Padilha.

De acordo com o secretário nacional de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, o Brasil realiza a campanha desde 1980 e não registra casos de pólio há 23 anos. Em 1994, o País recebeu o certificado de erradicação da transmissão da doença. Entretanto, 16 países ainda registram casos, sendo três deles com situação endêmica (Afeganistão, Paquistão e Nigéria). “Enquanto não houver eliminação global, temos que ter uma estratégia de vigilância epidemiológica boa e vacinar”, explicou Barbosa.

Ele ressaltou que a vacina é segura e que há poucos relatos de reações adversas. Serão distribuídas 23 milhões de doses em todo o país. Os investimentos, de acordo com o Ministério da Saúde, somam R$ 37 milhões.







