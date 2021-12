Igreja recuperada recebeu R$ 11 milhões

A obra na igreja de São Domingos Gusmão, no Terreiro de Jesus (Centro Histórico), foi inaugurada, na manhã de sexta-feira, 18, com a presença, além da presidente do Iphan, Kátia Bogéa, do prefeito ACM Neto e do arcebispo primaz do Brasil, dom Murilo Krieger.

A obra teve investimento de R$ 11 milhões e foi entregue com atraso de cerca de 15 meses. Como forma de criar sustentabilidade, foram criados um cerimonial para aluguel para celebrações diversas e um segundo espaço, onde antes funcionava uma escola municipal. Nele, que pertence à irmandade, será implantada a administração do espaço e as outras salas podem também ser alugadas.

O prior da irmandade, Evilásio Bertoldo dos Santos, lembrou de quando a estrutura deu os primeiros sinais de ameaça de desabamento. “A igreja estava em ruína. Chegou a desmoronar algumas partes da nave principal”, lembrou.

A parte mais difícil foi, segundo o restaurador Júlio Maia, a descoberta que a estrutura portante do forro estava apodrecida e que seria necessário rebaixa-lo. “Não estava incluso no contrato. Teve que fazer uma negociação para conseguir fazer a remoção e restaurar a estrutura. Estava podre a do forro e do telhado. Podia ruir tudo”, disse. A solução foi colocar vigas metálicas para dar sustentação.

A pintura do forro da nave estava coberta com várias camadas de tinta. Com o restauro, permitiu-se ver a pintura original, atribuída ao pintor do período Barroco José Joaquim da Rocha. Foram descobertas também outras pinturas nas paredes de corredores laterais, na parte alta próxima ao forro e nas paredes da capela.

Dom Murilo Krieger contou que havia a intenção de reabrir, mas que “o grande problema” era o fato de ser tombada e que a instituição não tinha recursos.

“Pesam leis feitas com justiça para preservar o que os antigos fizeram. Só que igrejas tombadas são caríssimas e não se pode fazer aquilo que se quer”, disse ele.

