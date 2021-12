Igreja quer tombamento da festa de Corpus Christi

A Arquidiocese de Salvador quer que a procissão de Corpus Christi (Corpo de Cristo), realizada na cidade desde 1549, seja reconhecida e tombada como patrimônio cultural imaterial.

A festa será celebrada com procissão pela 464ª vez na manhã desta quinta-feira, 30, pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger. Antes, será celebrada missa solene na Catedral Basílica, às 8h.

Após a procissão, haverá bênção com o Santíssimo Sacramento em frente à Câmara Municipal, momento final das celebrações. "Todo ano, celebramos Corpus Christi sem interrupção, com as características locais", disse o padre Manoel Filho, coordenador da Pastoral de Comunicação (Pascom).

Ele explica que, enquanto em outros locais há a tradição dos tapetes que enfeitam o caminho por onde passa a espécie do pão consagrado em um ostensório, aqui há outras características.

"Aqui temos irmandades mais que tricentenárias que participam, além do patrocínio da Câmara Municipal, que é também um fato interessante", apontou o coordenador da Pascom.

Padre Manoel ainda observou que "há manifestações culturais e monumentos históricos tombados que não têm a antiguidade desta festa de Corpus Christi".

Exposição - Quem passar pela Praça Castro Alves, Rua Chile, Praça Municipal, Praça da Sé e Terreiro de Jesus desta quarta, 28, até o dia 7 de junho, poderá ver as imagens da exposição "A Fé nas Ruas desde 1549". A exposição promovida pela arquidiocese traz registros da procissão de Corpus Christi feitos pelo fotógrafo André Machado nos anos de 2010 e 2011.

"Podemos afirmar que a cidade do Salvador é marcada de forma indelével por esta procissão, que é uma manifestação de fé dos primeiros habitantes e que perdura até os dias atuais. São 464 anos de fé nas ruas da cidade. Tudo o que Salvador é hoje, teve início em torno desta fé", disse padre Manoel Filho.

A Igreja Católica celebra esta festa desde 1264 por mandado do papa Urbano IV. Até então, não havia data no calendário católico para celebrar a Solenidade do Santíssimo Corpo e o Sangue de Jesus Cristo.

