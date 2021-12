Igreja promove Feira de Saúde em Canabrava

A Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Canabrava, situada no final de linha da localidade, promove neste domingo, 29, a Feira de Saúde, quando prestará, gratuitamente, diversos serviços para o bem-estar da população.



Quem participar contará com os seguintes serviços: análise de glicemia, aferição de pressão arterial, testes físicos e massagens, entre outras atendimentos. O evento está programado para acontecer das 8h às 12h.

adblock ativo