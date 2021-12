Igreja lança campanha pelo ambiente

O início da Quaresma – período em que os católicos são chamados a intensificar a vida cristã – marcou a divulgação do tema da Campanha da Fraternidade 2017: Fraternidade: Biomas brasileiros e defesa da vida.

“O papel da igreja é levantar a discussão e reflexão no âmbito da comunidade católica e em toda a sociedade, e juntos, já que é um problema de todos. Devemos cuidar do mundo dado por Deus ou a situação vai piorar”, disse o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, em anúncio feito, na tarde desta quarta-feira, 1º, na sede da Cúria Bom Pastor, no bairro do Garcia, na capital baiana.

Para concretizar o propósito de mudança de comportamento e de conscientização ambiental, ao longo do ano, estão previstos seminários, debates, manifestações, romarias, dentre outros eventos, para manter o tema em evidência, já que a campanha é encerrada no Domingo de Ramos.

“Podemos cobrar que as leis de proteção ambiental sejam cumpridas, além de promover estudos e debates. Temos, também, como meta o desmatamento zero e a criação de um projeto de lei que impeça o uso de agrotóxicos”, disse o arcebispo de Salvador.

Como material de apoio, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) elaborou cartilhas voltadas para grupos específicos que integram as paróquias. Os livros podem ser comprados nas livrarias especializadas. “Temos apostilas para alunos de todas as etapas escolares e para todos os grupos que integram as paróquias”, contou o padre José Carlos dos Santos Silva, responsável pela articulação da CF2017 na arquidiocese.

Procissão

Este mês, no próximo dia 19, às 6h30, terá início a Caminhada Penitencial. Três missas ocorrerão ao mesmo tempo na Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia (Comércio), nas matrizes das paróquias Nossa Senhora dos Mares (largo dos Mares) e Nossa Senhora das Dores (Lobato).

Após as celebrações, os fiéis que estiverem no Comércio e no Lobato seguem até o largo dos Mares e, juntos, caminham até a Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim. Os participantes do ato devem levar alimentos não perecíveis, que serão doados para as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid).

