Igreja festeja Nossa Senhora da Conceição

Cerca de 15 mil pessoas são aguardadas, neste domingo, 8, nos festejos em homenagem à padroeira da Bahia, Nossa Senhora da Conceição. A festa será na igreja situada no Comércio e tem como tema "Virgem Maria, Peregrina da Fé". Uma alvorada de fogos às 4h abre a comemoração. Em seguida serão celebradas três missas - às 5h, 6h e às 7 h - pelo pároco Adilton Lopes. Já às 9h será realizada a missa solene, presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger.

O padre Adilton explica que o dogma da conceição, que coloca Maria como o único ser humano que nasceu sem pecado original, é mais recente que o da concepção virginal. "A devoção à Imaculada Conceição só foi instituída universalmente em 1476 pelo papa Sisto IV".

De acordo com o padre, na Bahia, a proclamação de Nossa Senhora da Conceição como padroeira do estado ocorreu no governo de dom Avelar Brandão Vilela, que foi arcebispo de Salvador de 1971 a 1986. O ponto alto das celebrações sempre ocorre no dia 8 de dezembro, data em que o papa Pio IX proclamou como verdade de fé, em 1854, o dogma da Conceição de Maria.

Logo após a missa solene, a imagem de Nossa Senhora da Conceição sairá em procissão pelas ruas do Comércio, passando pela Igreja de São José, rua Conde dos Arcos, Terminal da França e Mercado Modelo retornando à Basílica, onde será recebida com mais homenagens.

Dom Murilo Krieger ressaltou a importância da festa. "Devemos celebrar esse evento como uma conquista. Reunir tantas pessoas em uma festa como essa, só pode ser obra da Imaculada Conceição", completou.

O arcebispo criticou a comercialização de bebidas durante a Festa da Conceição. "Fico triste em ver barracas vendendo bebidas alcoólicas. Não combina com o evento e não faz parte da celebração", completou.

Devota - Carmen Silva, 59 anos, emocionou-se ao falar da sua fé em Nossa Senhora. "Essa será a 15ª vez que irei à festa. Já me vejo bem velhinha na procissão. Creio muito em Nossa Senhora da Conceição, tenho muitas graças alcançadas e tudo que peço com muita fé, eu consigo. Amo minha mãe imaculada", disse Carmen.

