Igreja em Salvador terá centro de pesquisa histórica

Salvador vai ganhar o primeiro centro de referência da história da Igreja Católica do Brasil até setembro de 2016. Isso será possível graças ao projeto de restauração do Palácio Arquiepiscopal, localizado na Praça da Sé. O local, fechado há mais de 12 anos, está em estado de deterioração.

Após a requalificação, o prédio funcionará como museu católico. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 29, pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger.

A apresentação do projeto de restauração do prédio histórico - construído em 1715 - foi na Casa dos Sete Candeeiros, no Pelourinho.

Estiveram no evento Carlos Amorim, superintendente na Bahia do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e Márcio Campos, presidente do Instituto de Desenvolvimento Humano (IDH), órgão que propôs o projeto e será responsável pelas obras.

Orçadas em R$ 18 milhões, as benfeitorias devem ser iniciadas em setembro, quando será assinada a ordem de serviço. A previsão de conclusão é de dois anos. Em matéria publicada em maio, A TARDE noticiou o estado precário do palácio, e, na época, especialistas pediram reforma com urgência no espaço.

Laboratórios

"Como estava, era uma agressão aos olhos da população, um escândalo aos visitantes e um atentado à história", disse dom Murilo, que complementou: "Será um memorial da igreja no Brasil, em que as pessoas farão uma viagem no tempo".

Márcio Campos explica que o palácio se transformará num local de restauro de documentos históricos da igreja e também de pesquisa. No térreo, haverá seis laboratórios de restauro de documentos, com paredes de vidro, permitindo que os visitantes observem os trabalhos.

No primeiro pavimento serão instalados centros de documentação e um banco de dados que será lincado, via internet, aos principais centros de documentação da Igreja Católica no mundo. O espaço será destinado ao estudo da história da igreja.

Neste local, também serão utilizadas paredes de vidro para que os visitantes observem os documentos e a pesquisa.

O terceiro pavimento funcionará como espaço de atendimento da arquidiocese, com sala de reunião, auditório, sala do arcebispo, recepção, secretaria e varanda.

Segundo Campos, a restauração deve manter o padrão arquitetônico do palácio, único exemplar de arquitetura portuguesa que ainda existe na cidade. Ele conta que será instalado um elevador, com capacidade para oito pessoas, a fim de facilitar a visitação e para atender aos aspectos de acessibilidade.

Ele conta que o ponto mais delicado da restauração será toda a parte de madeira. "Vai ser difícil por conta das infiltrações, que deterioraram a madeira. Toda a madeira será retirada e, para isso, o piso e o forro terão de ser retirados. Para isso, será necessário se fazer um escoramento", ressaltou.

