Igreja do filme ‘O Pagador de Promessas’ será reaberta

A igreja que foi cenário do filme “O Pagador de Promessas”– do cineasta Ancelmo Duarte– volta a ter destaque com a reabertura que deve ocorrer na próxima segunda-feira, 5, após ficar mais de 20 anos fechada por conta do mau estado de conservação.

Sendo considerada um dos importantes símbolos da arquitetura religiosa baiana, a Igreja do Santíssimo Sacramento da Rua do Passo passou por reforma que durou 3 anos.

Localizada entre o Pelourinho e o bairro de Santo Antônio Além do Carmo, o templo foi totalmente restaurado e recebeu investimento de R$ 11,3 milhões do governo federal, por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Os recursos contemplaram a estabilização e consolidação estrutural do prédio, sanando definitivamente o quadro de instabilidade do monumento, que apresentava graves fissuras e rachaduras e havia sido fechado devido ao seu mau estado de conservação.

Também foi restaurada a famosa escadaria que conecta a Rua do Passo e a Ladeira do Carmo, espaço de tradicionais eventos culturais do Centro Histórico de Salvador. “Os bens integrados como, imagens sacras, altares, telas e forros foram totalmente recuperados. Além disso, destacamos a importância da acessibilidade. Implantamos elevador e plataformas elevatórias”, disse o Superintendente do Iphan na Bahia, Bruno Tavares.

Segundo ele, apesar de fechada, as pessoas não deixam de frequentar o local. “São espaços que estavam fechados há bastante tempo. Retornar esses bens para a sociedade, é um resgate para a memória e cultura do país”, diz o superintendente.

O templo construído em 1736, traz uma monumentalidade do edifício, que é realçada pela escadaria de 55 degraus. A beleza da arquitetura com estrutura em alvenaria de pedra e tijolos, interior neoclássico e planta típica das igrejas baianas, atrai a curiosidade de quem passa por perto.

A turista carioca Sandra Souza, 25 anos, relatou que assistiu o filme ‘Pagador de Promessas’ e reconheceu a igreja. “A minha vontade era ver ela por dentro. Como vou ficar em Salvador até semana que vem, pretendo voltar para conhecer esse lugar ilustre”, disse Sandra.

Carnaval

Ainda no dia 5 de fevereiro, o Iphan, em parceria com a Prefeitura Municipal de Salvador, inauguram a Casa do Carnaval. O novo equipamento cultural que será instalado na antiga Casa do Frontispício, na Praça da Sé, recebeu um investimento de R$ 10 milhões do governo federal e, aproximadamente, R$ 6 milhões da prefeitura.

O museu traz maquetes, roupas e instrumentos emprestados por artistas da festa, fotos, documentos históricos e dois cinemas, onde os visitantes irão poder aprender ritmos da festa com a ajuda de monitores.

* Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo