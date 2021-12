Igreja do Corpo Santo é reaberta após reforma durante dois anos

Após obra de restauração, iniciada em junho de 2016, a Capela de São Pedro Gonçalves, conhecida por Igreja do Corpo Santo, no Comércio, em Salvador, foi entregue na manhã desta segunda-feira, 28.

Arcebispo Arcebispo

Com investimento de R$ 3,5 milhões, as obras foram executadas pela Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), em parceira com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

“A revitalização não passa só pela recuperação dos monumentos históricos e sítios culturais, mas, também, por uma forte preocupação com a questão da acessibilidade, que cultiva a dinâmica das atividades econômicas e turisticas entre o Comércio e a cidade em expansão”, ressaltou o diretor-presidente da Codeba, Rondon Brandão do Vale, durante a solenidade de entrega.

Para ele, com a expansão da cidade o Comércio sofreu esvaziamento e descaracterizações e restauração deverá contribuir para revigorar a área.

A obra foi selecionada pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Cidades Históricas, do governo federal, executada pelo Iphan. A execução foi assumida pela Codeba, como contrapartida da licença ambiental e patrimonial para obras de dragagem de aprofundamento no Porto de Salvador.

A frente do Departamento de Projetos Especiais do Iphan, o diretor Robson Almeida disse que o instituto tem buscado devolver a qualidade para o uso de patrimônios culturais. “Salvador é uma cidade turística e Patrimônio da Humanidade, mas esse patrimônio deve ter qualidade de uso primeiro para quem vive aqui”, observou Almeida.

O padre Abel Pinheiro foi nomeado capelão. “Agora, iremos entrar em preparação para a missa inaugural, em 18 de julho”, relatou o capelão.

Até lá, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) deverá fazer melhoramentos no entorno.

Entorno

Por telefone, a assessoria de comunicação da Conder informou que a obra no entorno da capela integra o primeiro lote do projeto Pelas Ruas do Centro Histórico, do governo do estado, avaliado em 28,2 milhões, e que está requalificando cerca de 50 ruas.

As intervenções, previstas para serem iniciadas na primeira semana de junho, incluem grades de proteção da igreja, requalificação das calçadas, com acessibilidade, e a reabertura do tráfego. O cronograma do órgão indica a conclusão para antes da missa inaugural.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

adblock ativo