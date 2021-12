Igreja do Bonfim faz campanha para restaurar altar

A Igreja do Bonfim em parceira com um site de crowdfunding (financiamento coletivo) lançou uma campanha para restauração do altar da basílica. A ação faz parte de um projeto maior que prevê a recuperação de todo o conjunto arquitetônico.

O atual altar da Igreja tem 202 anos e está infestado por cupins e outros insetos, além de ter instalações elétricas inadequadas.

Embora a Igreja do Bonfim seja patrimônio reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), não há recursos disponíveis para que o restauro seja realizado. Por isso a Irmandade Devoção do Senhor Bom Jesus do Bonfim está buscando recursos de todas as formas possíveis, através desta campanha de financiamento coletivo. A reportagem do A TARDE tentou falar com a Igreja, mas não obteve sucesso até a publicação desta matéria.

A meta é arrecadar cerca de R$ 400 mil reais e todos podem ajudar. A campanha conta com nove cotas que variam de R$ 20 a R$ 10.000. Em contrapartida cada doador fica com o nome registrado no livro de ouro dos Amigos do Santuário do Bonfim que ficará exposto durante 1 ano, além de brindes exclusivos para cada cota, como fitinhas do Senhor do Bonfim, chaveiro da igreja, camisa, boné, pingente em ouro 18k e passagem de ida e volta para Salvador, com hospedagem de dois dias para visitar a igreja e as obras de restauração.

