Igreja de São Pedro dos Clérigos é restaurada

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) entregou nesta quinta-feira, 26, restaurada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia a Igreja São Pedro dos Clérigos. Localizado no Terreiro de Jesus, o templo católico apresenta planta típica das igrejas baianas do começo do século XVIII.

As obras de preservação da integridade física e estética do monumento tombado em 1941 tiveram um orçamento de R$ 2 milhões. Os serviços de conservação e restauração foram realizados em várias etapas devido ao precário estado da edificação histórica.

Na primeira etapa, foram feitas intervenções para sanar os pontos mais críticos e que apresentavam riscos. Na cobertura, por exemplo, foi substituído o madeiramento deteriorado pela ação de cupins e umidade.

Foi feito novo telhamento, com grampeamento individual das telhas com fios de aço inox além de assentamento de manta de subcobertura, para evitar infiltrações nos forros artísticos e pisos centenários de madeira. Foi substituída toda a rede elétrica antiga e instalado projeto de luminotecnia, tanto interna como externamente, para valorização dos seus elementos artísticos.

Os trabalhadores instalaram equipamentos de segurança contra incêndio; reforço metálico de estruturas de piso e cobertura na área do anexo da irmandade; restauraram esquadrias de madeira (portas e janelas), bem como gradis metálicos. Além disso, foi efetuada a restauração do forro artístico do átrio (trecho sob o coro), cuja estrutura de sustentação apresentava risco de desabamento.

Pintura original

A pintura artística original, encoberta por diversas camadas, foi resgatada. Outros elementos artísticos também foram objetos de intervenção, merecendo destaque as sanefas e mísulas em madeira dourada, localizadas próximas a esse forro, cujo entalhe e douramento foram restaurados, resgatando toda a sua leitura artística e estilística.

O monumento religioso teve pintada toda sua alvenaria interna e externa, com destaque para as pinturas parietais, descobertas através das prospecções efetuadas nas alvenarias internas da nave e capela-mor.

Durante este ano, para a conclusão dos trabalhos, o Iphan realizou obras de conservação e restauração dos bens móveis e integrados. Foram restaurados o machetado, a capela-mor, as tribunas, os forros, as imagens de Nossa Senhora das Portas do Céu, Santo Amaro, Nossa Senhora da Conceição, Santa Luzia e os evangelistas São Paulo, São Pedro, Santo Eloy, Cristo Crucificado, a pintura parietal da Sala de Consistório, dos alteres colaterais, dos púlpitos, do piso e o ossário composto por lápides.

Características

A licença de construção do imóvel foi concedida em 1709, pelo arcebispo dom Sebastião Monteiro da Vida, para os integrantes da Irmandade de São Pedro dos Clérigos. O templo apresenta corredores laterais superpostos por tribunas, típicos do século XVIII.

A fachada principal da igreja é em estilo rococó, embora tenha sido edificada já no século XIX, após o auge desse estilo artístico. O interior do templo católico apresenta uma decoração de transição entre o rococó e o neoclássico, fato comprovado pelo arco cruzeiro e teto, que são rococós, enquanto os altares já são neoclássicos.

