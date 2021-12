Igreja de Nossa Sra. da Vitória será reaberta neste domingo

A Igreja Nossa Senhora da Vitória, situada na Praça Rodrigues Lima, no início do Corredor da Vitória, será reaberta neste domingo, 25, após passar por reformas durante 18 meses. Para celebrar a entrega, o Arcebispo Primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, realizará uma missa na igreja, às 18h.

A igreja, construída em 1549 pelos portugueses, antes da fundação da cidade de Salvador, é a segunda mais antiga do Brasil e o seu tombamento foi aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em junho de 2014.

A restauração incluiu os afrescos, pinturas seculares, lápides em pedra, pia batismal, objetos de arte sacra, altar mor, forros da nave e telhado. A edificação foi reformada diversas vezes ao longo do tempo, tendo a sua fachada original modificada. Pesquisas históricas e um minucioso trabalho possibilitaram o retorno da igreja à feição do início do século XX. O templo contém imagens barrocas do século XVIII no seu interior.

A reabertura da Igreja de Nossa Senhora da Vitória, completamente restaurada, é a primeira etapa da requalificação do Largo da Vitória proposta pelo consórcio responsável pela restauração da igreja, com o aval do Iphan, da Arquidiocese de São Salvador e da Prefeitura.

