Igreja de Nossa Senhora da Conceição é saqueada

Uma das mais tradicionais igrejas de Salvador, a Nossa Senhora da Conceição, no Convento da Lapa, foi saqueada no último domingo, 6. De acordo com a paróquia, os bandidos entraram por uma janela lateral superior, próxima ao teto, e levaram quatro castiçais, um ostensório e a porta do sacrário de prata.

Todas as peças são do século XVIII, e fazem parte do acervo de arte sacra tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O roubo foi verificado por volta das 7h da manhã desta segunda, 7, na abertura da igreja. A ocorrência foi registrada na 1ª DT - Delegacia Territorial /Barris pelo secretário paroquial Rivelino Silva.

A paróquia pede que qualquer informação ou pistas sobre o paradeiro das peças ou dos autores do roubo sejam feitas através do Disque Denúncia (71) 3235-0000.

