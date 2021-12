Igreja da Boa Viagem segue sem previsão de reforma

A reforma da Galeota Gratidão do Povo - embarcação que no dia 1º de janeiro guia a tradicional procissão ao Nosso Senhor Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora da Boa Viagem - já está em processo de finalização.

O dourado que dá cor aos detalhes do barco, entretanto, contrasta com os tons desbotados das imagens, paredes e colunas da Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, que sedia os festejos e abriga as imagens dos santos durante todo o ano.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) prevê, no entanto, que, em 2014, a Igreja da Boa Viagem ainda não será contemplada com reformas.

O estado de decadência do templo pode ser observado já na entrada. Na fachada, o painel de azulejos pérola-nacarados demonstra os desgastes sofridos por conta da ação do tempo e do salitre.

As condições das pilastras forradas com vigas de ferro, utilizadas para sustentar a área onde era localizado o coro, chamam a atenção.

Embora tenham sido instaladas de forma provisória, no ano de 2007, para conter um possível risco de desabamento, as estruturas continuam montadas. De acordo com o pároco da igreja, padre Adilson do Carmo, a situação estrutural do imóvel é preocupante.

"A igreja permaneceu fechada entre 2007 e 2008. Durante esse tempo, foram feitos reparos provisórios. Cheguei à paróquia em 2010, e as condições continuavam ruins", disse.

Conforme o religioso, como os três prédios que compõem a paróquia são tombados pelo Iphan, é necessário autorização e assessoramento do órgão para que qualquer tipo de intervenção seja realizada.

Tal situação, segundo ele, impede que sejam realizados reparos no templo. "Para fazer qualquer tipo de serviço, é preciso autorização do Iphan. Nesses casos, só podemos contratar as empresas determinadas por eles, que cobram muito caro. Isso dificulta nossa ação para reverter a situação atual da paróquia", afirmou padre Adilson.

Para o coordenador da Pastoral de Comunicação da Arquidiocese de Salvador, padre Manoel Filho, o atual estado de degradação da Igreja da Boa Viagem é um dos mais graves: "Temos outros templos em processo de deterioração, mas a Igreja da Boa Viagem merece atenção", disse.

Intervenções

De acordo com o superintendente do Iphan, Carlos Amorim, o processo de tombamento não tem como objetivo burocratizar a recuperação do patrimônio histórico.

"Não podemos atender exclusivamente ao acervo da Igreja Católica, há outros bens com que também devemos nos preocupar. Ao longo do ano, enumeramos, com a Cúria Metropolitana de Salvador, as prioridades relativas às intervenções em igrejas", afirmou o superintendente.

Em 2014, segundo Amorim, algumas igrejas passarão por intervenções financiadas por meio do PAC Cidades Históricas. "Com a conclusão dessas obras, outras poderão ser contempladas", disse.

Conforme Amorim, as irmandades que não foram contempladas pelo orçamento de 2014 podem procurar por programa de captação de recursos. "Apoiamos iniciativas como essa, damos total apoio para que esses templos sejam recuperados", afirmou.

