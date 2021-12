Igreja Católica promove primeiro réveillon gratuito na Arena Fonte Nova

A Arena Fonte Nova será palco do primeiro réveillon gratuito. O evento acontecerá dia 31 dezembro e está sendo promovido pelo paróco da Igreja Nossa Senhora do Resgate, Padre Paulo Avelino e pela comunidade católica 'Cidade Santa'.

Com a presença do Arcebispo de Salvador, Dom Murilo Krieger, da cantora católica Adriana Arydes e do Padre e cantor Cleidimar Moreira, a expectativa dos organizadores é que 40 mil pessoas compareçam ao evento.

A entrada é gratuita, porém, é necessário a retirada dos ingressos nas lojas Réveillon/Cidade Santa.

Lojas Réveillon/Cidade Santa:

Shopping Bela Vista, Shopping da Bahia, Lojas Papel & Cia, Igreja Nossa Senhora da Conceição (Periperi), Igreja Nossa Senhora de Fátima (Stella Maris), Plaza Shopping Cabula, Igreja Nossa Senhora do Resgate e Torres Materiais de Construção (Cajazeiras)

Programação:

15h – Abertura dos Portões

16h – Ministério Sede Santo

18h – Padre Cleidimar

19h – Adriana Arydes

20h – Missa Padre Paulo Avelino

23h20 – Benção Dom Murilo Krieger

