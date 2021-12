Igreja Católica ajusta datas de festas na Colina Sagrada

As homenagens a São Gonçalo e N. Senhora da Guia, que há mais de dois séculos ocorriam em janeiro junto à festa do Senhor do Bonfim, no ciclo de festejos da Colina Sagrada, serão remanejadas para outubro e novembro em 2015.

As mudanças foram anunciadas nesta sexta-feira, 7, pela Arquidiocese, que apresentou, ainda, a programação da Festa do Bonfim 2015. Além da mudança no calendário, o horário de funcionamento da basílica também será alterado.

Do próximo 1º de dezembro a 28 de fevereiro, a igreja ficará aberta das 7h às 21h - em vez das 7h às 18h. Às sextas e domingos, a primeira missa acontecerá às 6h30.

Domingo, 6, o arcebispo-primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, presidirá missa para N. Senhora da Guia, às 7h30, na basílica, onde comunicará à comunidade às mudanças.

A ideia, segundo o reitor da basílica, padre Edson Menezes, é deixar só a festa do Sr. do Bonfim em janeiro, com mais visibilidade à devoção: São Gonçalo no primeiro domingo de outubro e N. Senhora da Guia no segundo domingo de novembro.

"A festa era no segundo domingo da Páscoa. Como essa região (Bonfim) era de veraneio, foi transferida para janeiro", destacou Menezes. O pároco afirmou que as outras festas haviam sido agrupadas porque "os veranistas estavam aqui e dava oportunidade de todos participarem".

O padre afirmou que há intenção de realizar, a partir de 2016, uma carreata, antes do novenário, de Itapuã até Cajazeiras ou subúrbio ferroviário. O projeto é discutido com a prefeitura. "Este ano foi o desmembramento. Em 2016, queremos que ganhe uma dimensão que alcance a cidade inteira", disse.

Sobre o horário ampliado, o padre ressaltou que a alteração será mantida nos próximos anos: "Entendemos que a basílica deve funcionar de acordo com a procura e com a demanda. Antes, a igreja fechava segunda-feira e no horário de meio-dia, agora não. No período do verão, que é de alta estação, o horário será ampliado".

Lavagem

Não haverá alteração no percurso da lavagem. O pároco comentou o fato de a procissão ter saído este ano na frente do cortejo. "Isso não importa muito, tenho que chegar na frente para acolher as baianas", justificou.

A festa em 2015 terá como tema Jesus, o Senhor do Bonfim, é o caminho que nos leva ao Pai.

adblock ativo