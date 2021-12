Igor Kannário é transferido para presídio de Salvador

O cantor Igor Kannário, de 30 anos, foi transferido no início da tarde desta quinta-feira, 8, para o Complexo Penitenciário de Salvador, localizado no bairro da Mata Escura. O "Príncipe do Guetto", como é chamado pelos fãs, foi preso por porte de drogas, na quarta.

Segundo o advogado de Kannário, Vinícius Santos, o vocalista assumiu em depoimento que é usuário de drogas. "A quantidade informada não corresponde com a realidade. Ele foi preso com 27 gramas de maconha e declarou que é usuário", disse o advogado, em entrevista à TV Record.

Ainda de acordo com Santos, a qualquer momento o cantor pode ser solto. "Já solicitamos a liberdade provisória e estamos aguardando o despacho do magistrado, que tem um prazo de 24h para avaliar", declarou.

Na manhã desta quinta, o cantor foi submetido a exames de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT), na Av. Centenário, e, após o procedimento, foi levado para o Complexo Penitenciário da Mata Escura.

Prisão

Anderson Machado de Jesus, conhecido como Igor Kannário, foi preso portando maconha na tarde de quarta por policiais militares da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), na rua Saldanha Marinho, na Caixa D'Água, em Salvador.

Kannário estava acompanhado de João Pedro Laurentino, 27, que também foi detido. Ambos foram apresentados às 18h na 2ª Delegacia de Polícia (Liberdade).

O ex-vocalista da banda "A Bronkka" consumia drogas com um grupo de pessoas próximo a um posto de gasolina quando foi abordado durante um patrulhamento da polícia. O pagodeiro afirmou que os oito "dolões" de maconha apreendidos era dele, que havia recebido como presente de fãs.

Conforme o titular da Delegacia da Liberdade, Luiz Henrique Costa, a quantidade encontrada com o cantor dava para fazer de 20 a 30 cigarros de maconha. Os dois foram autuados por tráfico de drogas.

