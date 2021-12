IGHB promove curso em homenagem aos 465 anos de Salvador

O Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB) estará promovendo, de 25 a 28 de março, o curso Salvador: das origens dos seus terrenos, à escarpa da falha e ao avanço sobre a planície litorânea, em comemoração aos 120 anos do Instituto e 465 anos de Salvador. As aulas serão ministradas pelo geólogo Rubens Antonio Filho, das 14h às 16h. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo e-mail ighbahia@gmail.com.

A proposta tem como objetivo ampliar os conhecimentos sobre os eventos que conduziram a formação dos terrenos de Salvador. Para isso, o professor irá mostrar como se estabeleceu a base em que se configura a Geologia da capital baiana, além de explicar como se chegou a atualidade, contemplando as variações do espaço ao longo do tempo e os fatos que levaram a sua conformação atual.

Durante o curso, o participante irá conhecer a formação de áreas urbanas, a exemplo da Barra, Pituba e São Joaquim, além do desenho original dos cursos d'água, praias e as ações que modificaram estas vias.

Mais informações no site www.ighb.org.br ou pelo telefone (71) 3329 4463.

