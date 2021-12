IGHB inscreve para curso História da Bahia

O Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB) está com inscrições abertas para o curso História da Bahia. As aulas vão ocorrer uma semana por mês, entre agosto e novembro, sempre das 14h às 17h, com carga horária total de 60 horas. Ao todo, são oferecidas 180 vagas e a taxa de inscrição é de R$ 50,00. Os interessados devem comparecer à sede do IGHB (Av. Joana Angélica, 43, Piedade).

O curso tem a coordenação e instrução da professora Antonietta d´Aguiar Nunes (Ufba) e durante as aulas serão debatidos temas como a Pré História Brasileira e Baiana; falares do grupo lingüístico tupi-guarani; capitanias hereditárias; primeiros engenhos; o séc. XVIII baiano: ouro em Rio de Contas e Jacobina; Revolução dos Búzios; a província da Bahia do sec. XIX; a Bahia republicana; revolução de 1930 e a chamada Era Vargas, descoberta e exploração do Petróleo, o período do governo policial militar na Bahia, dentre outros assuntos.

