Ifba tem curso de jogos digitais

Inaugurado no segundo semestre de 2018, o curso superior de tecnologia em jogos digitais do Instituto Federal da Bahia (Ifba), campus Lauro de Freitas, reúne cerca de 70 alunos. Um deles é Samuel Vieira, 19, que desde muito certo teve imersão no mundo dos jogos.

Com uma visão filosófica sobre os games, Samuel está com um jogo em desenvolvimento. Segundo a estimativa do estudante, o jogo deve estar pronto dentro de três a cinco meses.

“A criação de um jogo envolve diversos processos, por exemplo, a parte estética, filosófica, os desenhos, lógica e a sonorização. É preciso desenvolver jogos que despertem a curiosidade e o conhecimento das pessoas”, avalia Samuel.

Ao mesmo tempo que os jovens encontram nos games, por meio das plataformas digitais, uma forma de possível aquisição monetária, os adultos encontram nos jogos uma possibilidade de distração em meio à dinâmica cotidiana.

Para a professora de games Jocelma Almeida Rios, os adultos também se beneficiam das investidas dos jovens no setor, sobretudo em dispositivos móveis. “O tempo ocioso das pessoas acabou. Você sempre vê alguém jogando quando está esperando dentista, no metrô, em diferentes situações. E jogos diversos, mas principalmente os de enigma ou pontuação”, destaca a professora.

É nesse potencial que acredita o jovem Dário, embora goste muito de jogos de ação, o conteúdo que produz para dispositivo móvel consiste em jogos mais simples e de fácil aquisição pelo usuário, tendo em vista a turbulência urbana diária.

“Lembro que o primeiro jogo que eu produzi foi um de pinball. Muito simples. As pessoas também gostam desse tipo de jogo”, analisa.

