Ifba divulga lista da 2ª chamada do vestibular 2014

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) divulgou, nesta sexta-feira, 7, o resultado da 2ª chamada dos candidatos aprovados no processo seletivo de 2014.

A matrícula dos convocados vai até o dia 12 de fevereiro. O estudante deve se encaminhar à Coordenação de Registros Escolares (CORES) do campus onde o curso é ministrado ou para quem foi aprovado para a capital, à GRA de 3º Grau do Campus Salvador.

Os documentos necessários são:

- Uma foto 3x4 recente

-Prova de que está em dia com as obrigações militares, para candidatos do sexo masculino;

-Comprovante de Vacinação Antitetânica;

-Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Médio.

-Documento Oficial de Identidade e CPF;

-Certidão de Nascimento ou de Casamento;

-Título de Eleitor com comprovação de quitação com a Justiça Eleitoral;

