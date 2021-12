Ifba abre inscrições gratuitas para cursos em Lauro de Freitas

Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba), no campus localizado na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Os interessados têm até 26 de agosto para realizar o cadastro, que é feito de forma gratuita.

São ofertadas 355 vagas, distribuídas entre 14 cursos: Desenho Técnico Arquitetônico, Preparatório para o Enem, Inglês, Matemática, Teatro de Amimação, Eletricista Industrial e Desenvolvimento para Jogos Digitais.

As inscrições podem ser feitas no site do Ifba. Para registrar, é necessário ter concluído o ensino fundamental. Em alguns cursos, há necessidade de ter idade mínima de 18 anos. Já em outros, 14 anos.

