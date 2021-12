Iemanjam leva Jam de Samba para festa no Rio Vermelho nesta sexta

O cantor Diego Barreto e convidados animam a IemanJam, uma Jam Session de Samba, que acontece nesta sexta-feira, 2, durante as festividades de Iemanjá. O evento acontece no Club Bahnhof, no Rio Vermelho, em Salvador.

O evento acontece das 9h às 18h, com direito a feijoada e serviço de bar. Diego sobe ao palco a partir das 11h. O palco estará aberto para músicos profissionais que estejam presentes e queiram participar com os seus instrumentos.

A entrada custa R$ 50 e dá direito a feijoada e três cervejas.

