Iemanjá: Fila para entrega de presentes foi grande

A fila de devotos que acordaram cedo para prestar homenagens a Iemanjá já era grande por volta das 9h deste sábado, 2. Milhares de baianos e turistas estiveram no local para homenagear a rainha das águas com presentes, rosas e muita alfazema.

A festa teve início por volta das 2h30 da manhã, quando os pescadores da colônia Colônia Z-1 participaram de um evento religioso que aconteceu no terreiro Ojimirim de Oxossi.

O presente principal dedicado a Iemanjá oferecido pelos pescadores chegou à colônia do Rio Vermelho por volta das 5h, ao som da percussão de Carlinhos Brown e acompanhado por uma alvorada de fogos, dando início ao processo de entrega dos presentes.

Transtornos - Apesar da proibição, baianos e turistas que vão até o local da festa encontram muitos flanelinhas trabalhando de forma irregular no local. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o trânsito é lento nas regiões que dão acesso à festa.

