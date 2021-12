Iemanjá é celebrada no Rio Vermelho

Cerca de 700 mil pessoas, segundo os organizadores, são esperadas, neste sábado, 2, na Festa de Iemanjá, uma das mais belas tradições entre as celebrações populares de Salvador. A festa acontece no bairro do Rio Vermelho desde 1924.

Além de diversos cortejos, que transportam balaios com presentes para a sede da Colônia de Pesca Z1 - e que culminam com a apoteótica saída da oferenda principal do caramanchão da colônia de pesca para o mar - diversas manifestações culturais e festas privadas acontecem durante todo o dia.

Saudações à "rainha do mar" no local têm início desde a noite desta sexta-feira, 1, quando a Colônia de Pesca Z1 abre as portas da sede, localizada ao lado da Igreja de Santana, para devotos entregarem mimos para serem levados ao mar no sábado - presentes que vão de perfumes e flores, até bijuterias e joias, e que são cuidadosamente arrumados em diversos balaios.

Escultura - Uma alvorada de fogos ao raiar do dia anuncia a chegada do presente principal, todos os anos uma escultura, e que, em 2013, leva a assinatura do artista plástico Rui Santana, antigo morador do Rio Vermelho.

Segundo o presidente da colônia de pescadores, Marcos Santos Souza, mais conhecido como Branco, a festa deste ano deve ter um custo entre R$ 150 mil e R$ 160 mil. "Com muito esforço, conseguimos arrecadar a verba por meio de doações de empresas", diz Branco. Mas ele aponta que "o apoio institucional ainda é pouco", em relação à envergadura do evento.

"Além dos fogos para a alvorada e reformas no caramanchão da colônia, arcamos com o presente principal. Não temos muito patrocínio", reclama. Segundo o presidente, a última ajuda de grande porte para a festa oferecida aos pescadores foi a quantia de R$ 109 mil, no ano de 2006, doada pelo Ministério do Turismo.

Órgãos - Procuradas nesta quinta, a Empresa de Turismo S.A. (Saltur), da prefeitura, e a Bahiatursa, do governo estadual, não informaram quais são os investimentos feitos na festa até o fechamento desta edição.

