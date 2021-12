Idosos vão poder subir em coletivos pela porta do meio

A partir da próxima segunda-feira, 22, a pessoa com 65 anos ou mais que apresentar documento de identificação com foto poderá ter acesso gratuito pela porta mediana dos ônibus da capital, caso os assentos reservados antes da catraca estejam ocupados. De acordo com a Secretária de Mobilidade Urbana (Semob), a orientação já foi repassada às concessionárias.

Desde a última segunda, 15, decisão judicial determinou a invalidação dos 147 mil cartões SalvadorCard Idoso. Com isto, para ter direito à gratuidade no transporte público, o usuário deve ter a identificação confirmada antes de a porta alternativa ser aberta.

Conforme o Estatuto do Idoso, todos os ônibus da capital possuem no mínimo 10% de assentos prioritários. Só que, muitas vezes, esses lugares estão ocupados enquanto outros, após a catraca, estão livres. Com o SalvadorCard, havia a possibilidade de sentar em qualquer lugar do coletivo.

Assessor do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador (SETPS), Jorge Castro informou que as empresas "irão cumprir as determinações da legislação".

O secretário de Mobilidade, Fábio Mota, explicou que o cartão-gratuidade nunca foi obrigatório, apesar da grande adesão pelos idosos: "Considero a decisão um retrocesso, pois a função do cartão era agilizar o embarque, evitando grandes filas que prejudicam o trânsito".

