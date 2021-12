Idosos sofrem acidente em escada rolante de shopping

Três idosos se envolveram em um acidente ao descer uma escada rolante do Salvador Shopping, no inicio da tarde desta quinta-feira, 8. Segundo a assessoria do estabelecimento, um dos idosos se desequilibrou no local e derrubou outras duas senhoras.

Ainda segundo a assessoria do centro de compras, o acidente ocorreu por volta das 13h, na escada do piso L1. Uma das idosas envolvidas teve escoriações leves e foi liberada após atendimento no ambulatório do local. Os outros dois não se feriram.

