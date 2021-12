Idosos se aglomeraram debaixo de sol quente em fila para vacina contra a Covid-19

Salvador registrou nesta segunda-feira, 5, longa fila no posto fixo de vacinação contra Covid-19, no 5º Centro de Saúde Clementino Fraga, na Avenida Centenário, em Salvador. Muitos idosos se aglomeraram embaixo do sol quente na imensa fila para a vacina.

Aposentado Ramulfo Rodrigues, 63 anos, ficou 6 horas na fila I Foto: Olga Leiria I Ag. A Tarde

O aposentado Ramulfo Rodrigues, 63 anos, ficou seis horas na fila. “Cheguei 6 horas da manhã e só fui atendido ao meio-dia. Temos que ter paciência, pois a vacina é para todos”. A idosa Lânia Rodrigues, 62 anos, moradora de Sussuarana, destacou que deveria ter mais postos pelos bairros periféricos. “São muitas pessoas desses bairros para tomar vacina. Existem pessoas que passam fome e não tem condição de ficar embaixo de um sol quente como esse que fez hoje. Os bairros precisam de mais atenção”, afirmou dona Lânia. Ela ficou três horas na fila à espera da vacina.

A aplicação da primeira dose para os idosos com idade igual ou superior a 62 anos começou nesta segunda-feira, 5, na capital baiana. Também voltaram a ser contemplados com o imunizante os trabalhadores da saúde e autônomos, pacientes em hemodiálise e agentes de segurança. A segunda dose será aplicada normalmente a idosos e trabalhadores da saúde, conforme data indicada no cartão de vacinação.

Filômetro

O Filômetro, lançado pela prefeitura de Salvador, é uma plataforma virtual para consulta de pontos de vacinação, para evitar que as pessoas se aglomerem durante a procura da imunização.

O link de acesso é o www.filometro.saude.salvador.ba.gov.br. A plataforma sinaliza se o ponto tem muita fila, pouca ou nenhuma, e disponibiliza o horário em que atualização foi feita. Nela, também é possível ver qual categoria está sendo vacinada, para evitar que as pessoas procurem os postos errados.

