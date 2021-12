Idosos reclamam de dificuldade de acesso a ônibus sem cartão

A decisão judicial que resultou no cancelamento de 147 mil cartões SalvadorCard Idoso tem gerado insatisfação nos usuários. A determinação é resultado de uma ação movida pela Defensoria Pública do Estado, em conjunto com o Ministério Público (MP-BA).

Desde o anúncio do cancelamento, os idosos têm enfrentado dificuldades no acesso aos ônibus. Agora, eles dependem da entrada pela porta mediana quando os assentos reservados antes da catraca estão ocupados. Antes da medida, o registro da passagem com o cartão permitia livre acesso à parte posterior do veículo.

Sem se identificar, um aposentado de 73 anos, morador do Monte Serrat, que estava no ônibus da linha Vila Ruy Barbosa da empresa Integra, nesta sexta, 26, disse que a ausência do cartão complicou o acesso ao transporte. Segundo ele, na maioria das vezes, os motoristas não abrem a porta mediana.

No ponto da praça da Piedade, muitos idosos que aguardavam o coletivo se queixavam da mudança. Djalma Figueredo, 73, morador do Garcia, também comentou que, às vezes, tem enfrentado problemas, pois alguns motoristas não querem abrir a porta indicada.

"Quando o ônibus está cheio, eles têm que abrir as portas: do meio ou do fundo, mas não abrem", disse o idoso, ressentido com o cancelamento do cartão.

Mais queixas

A aposentada Maria José da Silva, 67, afirmou que o cancelamento é um abuso. "Eles não abrem a porta do meio para a gente entrar, por isso eu gostaria de saber: por que os cartões foram cancelados?", questionou a senhora, que estava no ônibus da linha Barbalho/Iguatemi, da Salvador Norte.

De acordo com o motorista Evanildo da Silva, 46 anos, que opera na linha Barbalho/Fazenda Garcia, da Plataforma, tanto motoristas quanto cobradores estão sobrecarregados depois desta decisão.

"Somos profissionais e entendemos que há idoso que tem dificuldade de entrar pela porta do fundo", observou.

Questionado sobre a aprovação do cancelamento, ele respondeu que os idosos que procuraram esta situação. "Infelizmente, alguns usaram indevidamente o benefício", opinou.

Já o cobrador Lázaro José, 50, afirmou que o cancelamento piorou o serviço dele, porque muitos idosos usam a linha de transporte. "Não temos como controlar o acesso da porta mediana e, até o momento, não chegou qualquer informação, concluiu ele.

Dados

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador (Setps) informou, por meio da assessoria de comunicação, que os cartões começaram a ser emitidos em 26 de janeiro de 2015, por determinação da prefeitura (Decreto Municipal 25.782 de 5 de janeiro de 2015).

Nesse período, de acordo com o órgão, foram emitidos 147 mil SalvadorCard Idoso. Sobre o cancelamento dos cartões, a entidade respondeu que obedece a decisão judicial.

