Idosos já podem retirar credencial de estacionamento

Os baianos com mais de 60 anos que moram em cidades onde o trânsito não é municipalizado já podem retirar o cartão de estacionamento. Lançada na última sexta-feira, dia 2, pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), a credencial garante o direito às vagas públicas reservadas, conforme o Estatuto do Idoso, em 365 municípios do estado.



Para ter o cartão, é necessário se cadastrar no site do Detran-BA ou em uma das unidades de atendimento localizadas na capital baiana e cidades do interior. O documento é entregue em casa e deve ser colocado sobre o painel do veículo, com frente voltada para cima, autorizando a utilização de vagas exclusivas para idosos e devidamente sinalizadas.

