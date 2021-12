Idosos das Osid têm cinco dias para se cadastrar no Cadúnico

O caminhão do serviço itinerante da prefeitura está no Largo de Roma a partir desta segunda-feira, 25, até a próxima sexta-feira, 29, para realizar a inclusão e atualização no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadúnico) de 250 idosos assistidos pelas Obras Sociais de Irmã Dulce.

Com o Cadastro Único, pessoas acima de 60 anos poderão usufruir de vários benefícios, entre eles a Carteira do Idoso, que confere gratuidade ou descontos de no mínimo 50% no valor das passagens para viagens interestaduais e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que concede mensalmente auxílio financeiro no valor de um salário mínimo para pessoas acima de 65 anos que tenham renda per capita familiar de até um quarto de salário mínimo.

O atendimento será mediante hora marcada, podendo ser das 8h até as 17h, através do número (71) 3176-4757.

