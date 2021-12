Idosos com dificuldade de locomoção passeiam de metrô

Em um vagão de metrô, idosos participantes do programa de reabilitação da Unidade de Saúde da Família (USF) Pernambuezinho cantaram, nesta quitna-feira, 16, a música O que é, o que é, do artista Gonzaguinha. O coro lúdico, que animou esses idosos com dificuldades de locomoção, fez parte do passeio sob trilhos, comandado pelos agentes da unidade.

Os passageiros embarcaram na estação Pernambués, seguiram até Mussurunga, foram à estação Acesso Norte e retornaram ao terminal de Pernambués. Amigos, os 25 beneficiários do programa de reabilitação presentes no passeio compõem o grupo Amor à Vida.

Para a aposentada Joana Rocha, 67 anos, o passeio aliviou seu estresse, causado por uma artrose no joelho. “Geralmente, não saio de casa porque tenho dificuldades para me locomover em certos lugares. Então, aproveito este momento para conversar com o pessoal do Amor à Vida”, disse dona Joana, sentada ao lado da amiga Joselita dos Santos.

Benefícios

A interação entre os participantes do grupo engloba os objetivos da USF Pernambuezinho. “Ficar em casa não é saudável para o idoso em tratamento de reabilitação. É preciso sair e movimentar-se”, explicou a terapeuta ocupacional da unidade, Helena Pataro.

Além do aspecto social, promovido pelo passeio, a equipe da USF enfatizou a prática dos exercícios realizados na unidade. “No deslocamento até o transporte público, como o metrô, o idoso treina o equilíbrio, força e locomoção”, exemplificou a fisioterapeuta da USF Pernambuezinho, Luciana Velame.

