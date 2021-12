Idoso passa mal e morre na passarela do Iguatemi

Um homem, aparentando 60 anos, passou mal na manhã desta segunda-feira, 22, e faleceu na passarela que liga a Estação Iguatemi ao shopping de mesmo nome. Ivanildo Miranda da Silva estava acompanhado da filha e caiu com sintomas de um infarto. A filha imediatamente pediu socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e várias outras testemunhas também entraram em contato com o serviço. Segundo testemunhas, o primeiro socorro, duas motos da Salvar, chegaram ao local apenas 1h10 depois da primeira ligação.

Ainda segundo testemunhas, as duas motos não continham aparelhos desfibriladores e os agentes tentaram reanimar a vítima com massagem cardíaca. Ivanildo não respondeu aos estímulos e foi levado do local já sem vida. Devido ao atraso do atendimento, populares realizaram um pequeno protesto e vaiaram os agentes do Samu que chegaram depois.









Segundo o mecânico industrial Eric Cerqueira, presente no local, como o Samu não chegava, foi tentado o contato com a administração do shopping Iguatemi, mas esta teria afirmado que a passarela não seria de responsabilidade do estabelecimento.

"O senhor teve um infarto e acredito que foi fulminante, não conseguiram reanimá-lo 1 hora depois. O Iguatemi disse que a passarela é área da prefeitura. E se tivesse acontecido dentro do shopping, eles não ajudariam? É complicado", afirmou Eric.



Segundo a assessoria de comunicação do shopping, a administração do estabelecimento não estava presente no momento da ocorrência e os seguranças não receberam algum pedido de ajuda. A assessoria confirmou que a passarela é de responsabilidade da prefeitura.



