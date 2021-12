Idoso morre ao cair em poço de elevador na Pituba

Um homem morreu ao cair no poço de um elevador nesta quarta-feira, 23, na Pituba. De acordo com a polícia, Alvino Silveira da Silva, 80 anos, solicitou o elevador no 9º andar, mas o equipamento não subiu. Quando a porta abriu, Auzino entrou sem perceber que o elevador não estava no local. Segundo a polícia, ele estava com a visão debilitada, já que fez cirurgia recente nos olhos.

A vítima, que mora em Vitória da Conquista, estava na casa do filho no edifício Marcelo, na Rua Rio Grande do Sul. Ele iria visitar o irmão no momento do acidente.

A causa do defeito no elevador não foi identificada.

adblock ativo