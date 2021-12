Idoso furta ônibus e é perseguido pela polícia

O idoso Jorge Fernando Pereira da Silva, 62 anos, roubou por volta das 6h10 desta sexta-feira, 2, um ônibus da Concessionária Salvador Norte Integra na avenida Octávio Mangabeira, em Piatã, após o motorista ir ao banheiro.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o homem aproveitou que o veículo estava vazio e com as chaves, e saiu com o coletivo sentido BR-324 pela estrada Cia-Aeroporto. A empresa seguiu o coletivo pelo GPS e chamou a polícia.

Uma viatura do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) interceptou o veículo, modelo Mercedes Benz Mpolo Torino, placa PJA-7967, no início da BR 324, segundo informações do comandante do BPRv, tenente-coronel Jarbas Carvalho de Oliveira Júnior.

Como o homem não quis parar, os agentes dispararam no pneus. “A polícia fez disparos no pneu, parou o veículo e sinalizou para ele descer”, declarou Gilmário, um representante da empresa.

Segundo o idoso, ele é rodoviário aposentado e ia levar o carro para um desmanche em Aracaju. "Eu entrei e vi a chave lá no painel. Quando eu virei e as luzes acenderam e saí", contou o jorge.

O idoso tem outras passagens pela polícia. No último 26, ele havia sido preso por roubar um ônibus da empresa Águas Claras, que foi recuperado em Sauípe no município de Mata de São João.

Jorge foi encaminhado para Delegacia de Repreensão de Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV)

Veículo foi roubado quando estava parado no ponto

