Idoso é resgatado após carro cair no Dique do Tororó

Um idoso de 72 anos que não teve sua identidade revelada foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após o carro em que conduzia cair no Dique do Tororó, em Salvador, próximo da Arena Fonte Nova, na noite desta terça-feira, 18.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), antes da chegada dos bombeiros, populares já haviam retirado o homem de dentro do veículo modelo Citroën de cor vermelha.

Conforme os bombeiros, ele estava sozinho no carro quando perdeu o controle da direção, desceu a ladeira da União, atravessou a pista e caiu no manancial. O estado do motorista não foi revelado.

Mesmo com a movimentação intensa no local, devido ao jogo entre Brasil e Venezuela na Fonte Nova, nenhum pedestre foi atingido pelo veículo.

